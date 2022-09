Wenn Italien stark nach rechts rückt

Die Parlamentswahlen in Italien werden voraussichtlich erstmals ein Frau und eine Postfaschistin an die Macht bringen. Mit ihrer Rechts-Allianz wird es auch in der Europäischen Union spannend.

SN/ap Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni und Maurizio Lupi bilden die Rechtskoalition in Italien.