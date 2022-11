Wenn Russland die USA plötzlich für besonnen erklärt

Moskau pflegt nach dem tödlichen Einschlag in Polen weiter das Narrativ vom russischen Unschuldslamm.

"Ein schwarzer Tag für Selenskyj", titelt die große staatsnahe russische Boulevardzeitung "Komsomolskaja Prawda" am Tag nach dem Raketeneinschlag an der ukrainisch-polnischen Grenze. Für die Redaktion in Moskau ist schnell klar: "Die Ukraine hat eine Rakete auf Polen abgefeuert und es nicht geschafft, den Vorfall auf Russland zu schieben." Im Text ist von westlicher Hysterie die Rede, von Selenskyj, dem "Komiker-Präsidenten", mit dem es "nicht langweilig" werde. Es werden die bekannten Versatzstücke des russischen Narrativs ausgebreitet, der Westen benutze die Ukraine, um Russland in die Knie zu zwingen. Jegliche Verantwortung für die erklärte Vernichtung des Nachbarlandes weist Russland seit Monaten weit von sich. Für Moskau ist es der Westen, der ihm den Krieg aufzwingt, den es nicht Krieg, sondern "militärische Spezialoperation" nennt. Die "Argumentation" folgt dadurch stets derselben Linie: Der Westen sei an keinerlei Untersuchungen interessiert, der Westen eskaliere, der Westen kaufe der Ukraine allerlei Lügen ab.

Die Erklärung aus Polen, bei dem tödlichen Einschlag handle es sich "höchstwahrscheinlich" um ukrainische Luftabwehr, überziehen russische Propagandisten mit Häme. "Warum mussten sie denn überhaupt etwas vom Himmel holen?", fragt gewohnt zynisch Wladimir Solowjow in seiner Abendsendung im staatlichen Sender "Rossija 1". "Wird uns die Nato nun einen Krieg erklären? Soll sie doch! Wir haben 6000 Sprengköpfe, die endlich eingesetzt würden", sagt er später in seiner Radiosendung.

Die "Komsomolskaja Prawda" geht derweil der Frage nach: "War der Einschlag in Polen Fehler oder Provokation der ukrainischen Führung?" Für das russische Verteidigungsministerium ist die Antwort darauf schon am Abend des Raketeneinschlags in Przewodów klar. "Die Äußerungen aus Polen über den angeblichen Einschlag ,russischer Raketen' sind eine bewusste Provokation, um die Situation zu eskalieren", heißt es in der Erklärung aus Moskau. Sie ist die Grundlage dafür, wie in den russischen Medien über die angespannte Lage berichtet wird.

In den Nachrichtensendungen am Mittwoch lamentieren die Nachrichtensprecher, wie Russland "wieder einmal" zum "Sündenbock für alles" gemacht werde. Auffällig bei allen Äußerungen ist der Lobgesang auf den US-Präsidenten Joe Biden. Dem 79-Jährigen, der in den staatlichen russischen Medien stets als "dementer Trottel" vorgeführt wird, bescheinigen die russischen Kommentatoren - so plötzlich wie durchsichtig - Besonnenheit. Biden zufolge ist ein Abschuss aus Russland unwahrscheinlich, wie er am Rande des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali sagte. Schon zeigen die russischen Propagandisten auf den Amerikaner: "Hört auf den stets gut informierten Mann."