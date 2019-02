Wenn Staaten einen neuen Namen bekommen

Aus Deutsch-Südwestafrika wurde einst Namibia, aus Persien der Iran und aus Mazedonien in dieser Woche Nordmazedonien. Warum sollten die Philipinnen also künftig nicht Maharlika heißen, wie Präsident Duterte das will? Es gibt gerade einen gewissen Trend.

SN/AP Namenswechsel: Aus Mazedonien wird Nord-Mazedonien.