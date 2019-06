Wenn Straflosigkeit zum Problem wird

Unabhängige Korruptionsjäger haben 60 kriminelle Netzwerke aufgedeckt. Jetzt werden sie mit dem Tod bedroht.

Als Jimmy Morales 2016 sein Amt als Präsident Guatemalas angetreten hat, stand er voll und ganz hinter der "Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala" (CICIG, Internationalen Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala), die die Korruption in dem mittelamerikanischen Land bekämpfte. Einige Jahre später zog Morales seine Unterstützung zurück. Auf die Frage, was der entscheidende Moment dafür gewesen sei, sagt CICIG-Chefermittler Iván Velásquez im Gespräch mit den SN: "Das war, als wir seinen Bruder und seinen Sohn wegen illegaler Geldwäsche untersuchten." In Lateinamerika, wo die Familie eine besondere Bedeutung hat, ist das unerhört. Das ganze Jahr 2016 über und bis August 2017 sei die Beziehung zum Präsidenten des mittelamerikanischen Landes, das am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt wählte, ausgezeichnet gewesen.

Jimmy Morales hatte im Voraus die Verlängerung des Mandats für 2017 bis 2019 beantragt und angekündigt, dass er dies auch für den Zeitraum 2019 bis 2021 tun werde. "Zwei Tage nachdem wir Ermittlungen gegen ihn selbst eingeleitet hatten, verweigerte er meine Einreise und erklärte mich zur ,Persona non grata'", sagt Velásquez. Der kolumbianische Anwalt, der die Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit seit 2013 leitet, spricht von einem Gefühl der Niederlage angesichts dessen, dass Morales das CICIG-Mandat aufkündigte; es endet zum 3. September, obwohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung dafür ist, dass die CICIG weiterläuft. Was nicht unbedingt bedeutet, dass sich das auch im Wahlergebnis spiegelt. Die Medien, vor allem die unabhängigen, sind wirtschaftlich gegängelt worden; traumatische Erlebnisse in einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Geflüchteten haben zu der Angst geführt, sich frei auszudrücken.

Insofern ist der Ausgang dieser Wahl auch im Hinblick auf den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit in Guatemala entscheidend - und wegweisend für Lateinamerika. Die guatemaltekische Plattform "Nómada" veröffentlichte zuletzt eine Grafik mit den Kandidaten, die für die Weiterführung der Kommission sind, und jenen dagegen. Die Staatsanwältin Thelma Aldana, ursprünglich selbst eine aussichtsreiche Kandidatin, sagt am Telefon: "Der nächste Präsident müsste zu einer Übereinkunft im Kongress gelangen und die Installation der Kommission ab Jänner beantragen." Die CICIG ist ein "Modell für die Region" ("New York Times"), in der die Korruption wie in Guatemala in vielen Ländern immanent ist - und ihr einige Länder, etwa Brasilien und Peru, den Kampf angesagt haben.

Ein Gremium internationaler Ermittler, unterstützt von den Vereinten Nationen, das mit guatemaltekischen Staatsanwälten zusammenarbeitet, hat in den zwölf Jahren seines Bestehens mehr als 100 Fälle bearbeitet und gegen 700 Personen Anklage erhoben, die in mehr als 60 kriminelle Netzwerke verwickelt waren. "Das ist so ein gutes Modell, dass sie uns aus dem Land geworfen haben, weil wir an das Herz der Korruption gekommen sind", sagt Aldana. Die mutigen Korruptionsjäger, die im vergangenen Jahr den Right Livelihood Award - den Alternativen Nobelpreis - erhielten, wurden jedoch nicht nur an der Rückkehr nach Guatemala gehindert (Velásquez) und von den Wahlen ausgeschlossen (Aldana), sondern beide sogar mit dem Tod bedroht. "Das Ziel war, um jeden Preis, mich nicht teilnehmen zu lassen", sagt Thelma Aldana. "Es ist unglaublich, dass das in dieser Zeit passiert." Der Staat müsse durch die internationale Gemeinschaft dafür bestraft werden, die Menschenrechte so zu verletzen.

Aber die internationale Gemeinschaft hat sich mit Unterstützung oder Verurteilung auffallend zurückgehalten, allen voran die USA, wo sogar eine Kampagne gegen die CICIG lief. Iván Velásquez sagt: "Wenn eine Regierung (Guatemala, Anm.) ohne Konsequenz eine so heftige Reaktion zeigt, könnten andere Länder versucht sein, dasselbe zu tun."

Dies könne zu autokratischen Regierungen führen, die wiederum die Stabilität der gesamten Region beeinträchtigen. Dabei sind die Vereinigten Staaten auch diejenigen, die die Folgen von Korruption und Straflosigkeit in Mittelamerika, nämlich Armut, Gewalt und Unsicherheit, am meisten spüren - im Drogenhandel und in der Migration.

Quelle: SN