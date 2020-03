Der amerikanische Präsident wandte sich an die Nation. Antworten auf die wichtigsten Fragen gab er nicht.

US-Präsident Donald Trump hielt ein Rede an die Nation zur rasanten Ausbreitung des Coronavirus. Was er nicht sagte: Was plant seine Administration, um die Pandemie einzudämmen? Wie denkt sie über die zunehmenden Infektionen? Welche Prognosen gibt sie ab? Sollen Großveranstaltungen ...