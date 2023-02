Wer Abschieben sagt, müsste es besser wissen

Kaum ein Politiker, der nicht konsequentere Abschiebungen fordert. Und damit eine Illusion befördert.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sowie der marokkanische Regierungschef Aziz Akhannouch am Montag anlässlich eines offiziellen Treffens in Marokko.

Die Migration in die Europäische Union funktioniert nach Darwins Prinzip: Die Stärksten kommen durch - jene Menschen nämlich, die die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer wagen oder es über die Balkanroute schaffen. Nur in kleinem Ausmaß sind das Frauen, Kinder und alte Menschen. Wer überlebt, hat gute Aussichten darauf, bleiben zu können - unabhängig davon, ob er Anspruch auf Asyl hat. Denn die EU hat keine funktionierende Rückführungspolitik. Im Schnitt kehrt nur ein Drittel der in der EU ausreisepflichtigen Menschen tatsächlich ...