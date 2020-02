Ob Ehrenamtliche oder Berufspolitiker: In Deutschland mehren sich die Fälle von Angriffen.

Karamba Diaby ist im Senegal geboren. Das sieht man vielleicht. Doch der SPD-Abgeordnete hat in Deutschland studiert, ist seit 2001 deutscher Staatsbürger, ist promovierter Chemiker und Geoökologe - und dennoch immer wieder rassistischen Kommentaren ausgesetzt. Doch was kürzlich in seinem ...