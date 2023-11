Wer sein Bett nicht macht, zahlt 1,30 Euro

In dem kleinen chinesischen Dorf Puji wird ein sauberer Haushalt zur Pflicht. Und wer sich nicht daran hält? Der wird zur Kasse gebeten.

Josef Dollinger

Ein Gespenst ging um in China, das Gespenst des Sozialkredit-Systems. Es drohte mit Strafen, wenn man sich nicht ordentlich benahm - aber es verschwand ganz plötzlich wieder. Das Coronavirus hatte ihm den Garaus gemacht, Lockdowns waren von nun an wichtiger als die Vergabe von Punkten für soziales Verhalten.

Doch in einem kleinen Dorf in der Provinz Sichuan geht es wieder um, das Gespenst der sozialen Kontrolle. Sein elektronisches Mäntelchen hat es abgelegt und zeigt sich altmodisch mit Papier und Tinte. Die Dorfgranden von Puji haben 14 Arten von Fehlverhalten auf einen Zettel geschrieben, dazu die Höhe der Strafen. Mit Amtsstempel. Ganz offiziell.

Der Strafrahmen reicht von umgerechnet etwa 40 Cent bis 2,60 Euro. Wer sein Bett nicht macht, muss 1,30 Euro Strafe zahlen, ebenso, wer das Geschirr nicht abwäscht. Noch teurer wird es, wenn man am Boden hockend sein Essen zu sich nimmt, das kostet die Höchststrafe von 2,60 Euro. Verschmutzte Toiletten, dreckiger Boden, Müll vor dem Haus, vollgestopfte Fensterbänke, Spinnweben in den Ecken. Wer grundlegende Hausarbeiten vernachlässigt, wird zur Kasse gebeten. Wird man neuerlich erwischt, verdoppelt sich die Höhe der Strafe.

Dieses Bußgeld solle abschreckend wirken, diktierte der stellvertretende Dorfvorsteher einem Lokalreporter in dessen Notizblock, aber damit sei es nicht getan. Er geht noch einen Schritt weiter. Das Strafgeld wird nämlich erzieherisch investiert, bei einem nicht gefegten Boden beispielsweise wird mit dem eingenommenen Geld ein Besen für den Delinquenten angeschafft. Wer sein Geschirr nicht abwäscht, bekommt eine Waschschüssel oder einen Krug.

Trotz dieser wohlmeinenden Investitionen wurde Kritik laut am neuen Strafenkatalog in Puji. In den sozialen Medien nehmen Kritiker den lokalen Behörden vor allem übel, dass sie sich in alle Bereiche des Privatlebens einmischen, sogar bis ins Schlafzimmer. Die Region Liangshan, in der das Dorf Puji liegt, ist eine der ärmsten in ganz China, sie hatte schon seit jeher einen schlechten Ruf, was Hygiene und Sauberkeit betrifft. Kein Wunder also, dass diese Region im Zentrum des landesweiten Interesses stand, als die Nationale Kampagne zur Armutsbekämpfung ausgerufen wurde.

In Liangshan hat die Zentralregierung ihre Erfolge bei der Armutsbekämpfung auch medial ausgeschlachtet, gelegentlich auch mit herablassendem Ton, denn die Gegend wird von der ethnischen Minderheit der Yi bewohnt. Die Parteizentralen schicken gerne Han-Chinesen als Entwicklungshelfer in diese abgelegenen Gebiete, bei Erfolg steigen ihre Chancen, die Karriereleiter in der Partei hochzuklettern.

Im Fall Puji ist nicht bekannt, ob der Dorfvorsteher der Bevölkerungsmehrheit der Hanangehört. Wie auch immer, die Bevölkerung von Puji wird vorerst mit dem Strafenkatalog der sogenannten "Verschönerungsbewegung" leben müssen. Schmutzige Bettwäsche? Kostet 40 Cent! Wäre ja noch schöner.