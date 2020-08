Minsk und Moskau warnen vor importierten Aufständen. Belegbar ist diese These aber kaum.

Alexander Lukaschenko behauptet, die Demonstranten in Belarus würden für ihren Protest bezahlt. "Da fließt Geld. Aber bald werden diese Leute ihre Dollar abgearbeitet haben", sagt der Diktator. Der russische Außenminister Sergei Lawrow deutet es ebenfalls an: "Es geht in Belarus ...