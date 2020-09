Wer folgt auf Ginsburg?

Das US-Höchstgericht fällt wegweisende Urteile zu politischen Streitfragen wie Abtreibung und Einwanderung. Nach dem Tod von Richterin Ginsburg will Trump ihre Nachfolge regeln - schnell.

Bevor sie am Freitag mit 87 Jahren verstarb, äußerte Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg noch ein klares Anliegen. "Mein innigster Wunsch ist es, dass meine Position nicht neu besetzt wird, bis ein neuer Präsident im Amt ist", diktierte die als RBG bekannte Richterin wenige Tage vor ihrem Tod ihrer Enkelin Clara Spera. Ob er erfüllt wird?

Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am 3. November statt, die Amtseinführung des kommenden US-Präsidenten ist am 20. Jänner 2021. Sollte Donald Trump ...