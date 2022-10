Wer folgt auf Liz Truss?

Die britische Premierministerin muss gehen. Offen ist nur der Zeitpunkt.

Als Liz Truss zu später Stunde im Parlament erschien, war ihr Grinsen steif, ihr Blick starr nach vorn gerichtet. Zuvor wollte sie offenbar hauptsächlich eines tun: nichts. Denn die 47-Jährige fiel bei einer Sitzung im Westminster am Montagabend insbesondere durch ihre Abwesenheit auf. Durch den neuen Finanzminister Jeremy Hunt entmachtet und von konservativen Abgeordneten öffentlich zum Rücktritt aufgefordert, bezeichneten sonst regierungsfreundlichen Zeitungen wie "The Sun" Liz Truss als "Geister-Premierministerin". Sie sei noch "im Amt, aber ohne Macht", schrieb die "Daily Mail".

Nach dem Chaos der vergangenen Tage befindet sich Truss im freien Fall. Von ihrem Wahlslogan "In Liz we Truss" ist nichts übrig geblieben. Ihr neoliberaler Kurs hatte die Märkte erschüttert. Der neue Finanzminister Jeremy Hunt kassierte fast alle von ihr angekündigten Steuersenkungen und darüber hinaus auch das Versprechen ein, die Energierechnungen für einen Zeitraum von zwei Jahren zu deckeln.

"Truss muss gehen, die Frage ist nur noch wann", so lautet ein Satz, den man dieser Tage oft in Westminster hört. Hinter den Kulissen wird diskutiert, wer das Amt übernehmen könnte. Zu den Top-Kandidaten gehören der neue Finanzminister Jeremy Hunt und die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Mordaunt sowie Verteidigungsminister Ben Wallace, der eine Kandidatur jedoch ausschloss. Favorit bei Buchmachern ist Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Auch Ex-Premier Boris Johnson ist wieder im Gespräch.

Sie wolle "liefern", sagt Truss selbst. "Tatsächlich gibt es aktuell keinen formalen Weg, sie aus dem Amt zu heben", bestätigte Alan Wager von der Denkfabrik "UK in a Changing Europe". Nach ihrer Wahl im September ist sie grundsätzlich für elf Monate vor einem Misstrauensvotum durch ihre Partei geschützt. Eine ungeschriebene Regel, aber auch nicht mehr. Offenbar will man sich bei den Konservativen, so Politexperten, gemeinsam auf einen Nachfolger einigen, um einen wochenlangen Wahlkampf wie im Sommer zu vermeiden.