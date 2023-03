Wer für den Krieg in der Ukraine was bezahlt

Die westliche Allianz mobilisiert viele Milliarden Euro und Dollar, damit sich die Ukraine gegen den Überfall Russlands verteidigen kann. Ein Überblick, was bisher nicht nur an Militärhilfe geleistet wurde.

Nach dem vom deutschen Datenanbieter Statista im Februar veröffentlichten jüngsten Überblick zur westlichen Hilfe in der Ukraine sind die USA weiterhin der größte Unterstützer. Im Zeitraum von 24. Februar 2022 bis 15. Jänner 2023 haben die Vereinigten Staaten rund 73,2 Milliarden Euro an bilateraler Unterstützung geleistet, davon etwa 44,3 Milliarden Euro in Form militärischer und 25,11 Milliarden Euro in Form finanzieller Hilfe, 3,7 Milliarden Euro flossen als humanitäre Hilfsleistungen in die Ukraine.Nach der Gesamtsumme der rein bilateralen Unterstützung folgt das ...