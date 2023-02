Wer hat Nord Stream 2 gesprengt?

Eine US-Reporterlegende stellt eine Behauptung auf. Sie ist Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda.

Der US-Enthüllungsreporter Seymour Hersh behauptet in einem umstrittenen Bericht, die USA und Norwegen seien für die Explosionen der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee verantwortlich. Als einzigen Beleg führt er eine ungenannte Quelle an. Dementis der US-Regierung kommen umgehend. Für die russische Kriegspropaganda ist das Wasser auf ihre Mühlen.

Seymor Hersh schreibt, Taucher der amerikanischen Marine hätten auf Befehl von Präsident Joe Biden im Frühsommer ferngesteuerte Sprengsätze an den Gaspipelines angebracht. Um nicht aufzufallen, sei ...