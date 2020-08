Joe Biden profilierte sich in der Pandemie als empathischer Ersatzpräsident und Tröster der Nation. US-Präsident Trump versucht nun ebenfalls einen Wechsel ins ernste Fach.

Der US-Wahlkampf ist in der Silly Season, also in der politischen Sauregurkenzeit angekommen. Er dümpelt irgendwo zwischen den geschlagenen Vorwahlen und den bevorstehenden Großereignissen der Präsidentschaftswahl. Die politischen Dynamiken scheinen sich verfestigt zu haben und nach wie vor zieht Herausforderer ...