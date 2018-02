Wer in Tallinn lebt, fährt gratis mit Bus und Bahn

Estlands Hauptstadt hat 2013 als erste Metropole der Welt kostenlosen Nahverkehr eingeführt - mit Erfolg.

Die deutsche Bundesregierung schlägt unentgeltliche Angebote im Nahverkehr vor, um die Luftqualität in Städten zu verbessern. Für das estnische Tallinn ist das ein alter Hut, obwohl es bei Weitem nicht so wohlhabend ist wie deutsche Städte. Als erste Hauptstadt der Welt führte es schon 2013 den Gratisnahverkehr für alle seine Bewohner ein. Auch aus Popularitätsgründen ließ der damalige linksliberale Bürgermeister Edgar Savisaar 2012 ein Referendum dazu abhalten. 75,5 Prozent waren dafür, obwohl die Mehrkosten bei rund zwölf Millionen Euro im Jahr liegen. Die Kritik an der Neuerung war folglich groß. "Die Straßen sind voller Schlaglöcher - und es gibt kein Geld für Kindergärten", erklärte etwa Valdo Randpere von der bürgerlichen Opposition.