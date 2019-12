Wer ist die Frau, die mit Boris Johnson in die Downing Street 10 zieht?

Carrie Symonds ist seit rund einem Jahr die Freundin des britischen Premiers - und die erste unverheiratete Frau, die in die Downing Street 10 zieht. Doch das könnte sich bald ändern.

Nun scheint es ganz offiziell: Carrie Symonds ist Großbritanniens First Lady. Oder besser gesagt: "First Girlfriend". Die Freundin des britischen Premiers Boris Johnson ist die erste unverheiratete Frau, die in die berühmte Downing Street 10 einzieht. Und schon gleich spekulieren die britischen Medien, ob noch kommendes Jahr der Premier seiner Freundin auf die Knie fällt und um ihre Hand anhält.

Doch zunächst muss die Scheidung von Johnson und seiner langjährigen Ehefrau Marina Wheeler vollzogen werden. Mit ihr zusammen hat der Premier vier Kinder. Das älteste ist gerade fünf Jahre jünger als Carrie Symonds. Doch wer ist die Frau, die scheinbar einen positiven Einfluss auf den früher für seine Rüpelhaftigkeit bekannten Johnson?

Carrie Symonds und Boris Johnson dürften sich schon lange bevor ihre Beziehung im vergangenen Jahr bekannt wurde, gekannt haben. Symonds, die Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft an der renommierten Universität Warwick studiert hatte, war zwei Jahre lang die Kommunikationschefin der Konservativen - die jüngste, die die Parte je hatte. Bereits zuvor arbeitete die 31-Jährige im Umfeld Johnsons. Sie hatte bei der Kampagne zu Johnsons Wiederwahl als Bürgermeister von London mitgewirkt.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Hund Dilyn zieht mit in die Downing Street 10.



Die junge Frau machte sich schon früh einen Namen als PR-Profi. Sie war im Kultusministerium tätig und arbeitete im Team von Sajid Javid, der später Innenminister wurde. Als im vergangenen Sommer die Affäre zwischen Symonds und Johnsons ans Licht kam, war die Kommunikationschefin der Tories mit vielen Anfeindungen konfrontiert. Ob sie auch deswegen den Beruf wechselte, ist unklar. Jetzt arbeitet Symonds für die Meeresschutzorganisation "Oceana".

Natur und Tiere scheinen der 31-Jährigen am Herzen zu liegen. Seit ein paar Monaten sieht man das Paar Johnson/Symonds oftmals mit Hund. Sie adoptierten den Terrier Dilyn, nachdem dieser von einem Hundezüchter aussortiert wurde.

Immer wieder betonen Medien, dass Symonds einen positiven Einfluss auf Johnson hat. Vor allem, wenn es um sein Auftreten gehe. Der 55-Jährige war als Londons Bürgermeister vor allem wegen seiner wild abstehenden, hellblonden Mähne und sein zuweilen eigenwilligen Kleidungsschmack aufgefallen. So ging Johnson schon mal in Hawaii-Badehose, Fleece-Weste und einem Kopftuch bedruckt mit Totenköpfen joggen. Selbst die Gewichtsabnahme des frisch gewählten Premierministers wird auf das Konto seiner neuen Freundin geschrieben.

SN/AP So ging Boris Johnson früher gerne Joggen.



Doch das Leben von Symonds, die Tochter des Mitbegründers des "Independent", besteht nicht nur aus beruflichen Erfolgen, einer schönen Wohnung in der Downing Street und Hundekuscheln. Symonds wurde mit 19 Jahren Opfer eines Taxifahrers, der auch viele andere junge Frauen betäubte und sie dann vergewaltigte. Die Polizei mutmaßte, dass mehr als 100 Frauen Opfer von John Worboy wurden. Vergangenes Jahr wäre er nach zehn Jahren in Haft auf freiem Fuß gekommen. Doch Symonds engagierte sich gemeinsam mit anderen Opfern, dass der verurteilte Vergewaltiger noch länger in Haft bleibt.