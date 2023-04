Wer kann die radikalen Kräfte in Israel zügeln?

Es ist viel Mediation gefragt, um eine weitere Eskalation der jüngsten gewaltsamen Zusammenstöße zu verhindern.

Nach schwerem Beschuss mit Raketen aus dem Libanon auf Israel wie seit dem Jahr 2006 nicht mehr ist die Lage im Nahen Osten kurz vor Ostern eskaliert. Israel griff in der Nacht auf Freitag Stützpunkte militanter Palästinenser im Nachbarland sowie im Gazastreifen aus der Luft an. Für westliche Beobachter mag diese Eskalation eine Überraschung sein - indes ist sie nur die Konsequenz einer kontinuierlichen Verschärfung in den vergangenen Wochen und Monaten. Die von militanten Kräften dominierte israelische Regierung hat seit ihrem Amtsantritt bewusst rote Linien überschritten.

Nur zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen. So ließen die Sicherheitskräfte in einer von Palästinensern bewohnten Stadt Randale von Siedlern geschehen, die selbst hochrangige Vertreter der israelischen Streitkräfte als Pogrome bezeichneten. Weiterhin hat der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich weitgehende Kompetenzen zur Verwaltung der besetzten Gebiete im Westjordanland erhalten, dass man mit guten Gründen von einer - völkerrechtlich nicht erlaubten - De-facto-Annexion sprechen kann.

Auf palästinensischer Seite herrscht weitreichende Frustration über die entwürdigenden Lebensbedingungen in den besetzten Gebieten. Die machtlose, korrupte und unfähige Verwaltung wird als Lakai der Israelis angesehen. Erstmals seit Langem gab es vermehrt Attentate von Einzeltätern oder dezentralen Zellen, die relativ autonom agieren, aber gut vernetzt sind. Mit radikalen Kräften auf beiden Seiten am Ruder, musste mit einer Zuspitzung gerechnet werden, wenn mit Pessach, Ramadan und Ostern drei symbolisch aufgeladene Feste zusammenfallen und der Tempelberg zum Kristallisationspunkt der Konflikte wird.

Während sich die Kämpfe zwischen den israelischen Sicherheitskräften und der Hamas vor zwei Jahren im Wesentlichen am Gazastreifen abspielten, wurden nun Dutzende Raketen aus dem Südlibanon abgeschossen. Die Drohung, eine weitere Front zu eröffnen, sprach die Hamas bereits vor längerer Zeit aus. Vor ein paar Wochen ließen der libanesischen Hisbollah nahestehende Kreise verlauten, die Achse des Widerstands - so die Selbstbezeichnung der mit dem Iran verbundenen Milizen in der Region - agiere nun aus einer gemeinsamen Kommandozentrale heraus. Dies stellte eine kaum verhohlene Drohung an Israel dar, das in den vergangenen Wochen fast täglich Ziele der Hisbollah und iranischer Kräfte in Syrien angegriffen hatte: Man werde die verschiedenen Konflikte nun zusammen betrachten und behalte sich vor, neuer Fronten zu eröffnen.

Die Geschehnisse der vergangenen Tage sind nun Ausdruck dieser verbundenen Konflikte. Auf die Razzien in der Al-Aqsa-Moschee "erlaubte" die Hisbollah palästinensischen Zellen im Südlibanon, Raketen auf Israel zu schießen. Die israelische Reaktion musste sich daher nicht nur gegen die Hamas in Gaza, sondern auch gegen libanesische Ziele richten.

Einer solche Verknüpfung wohnt das Risiko einer weiteren, außer Kontrolle geratenden Eskalation inne. Deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass Israel und die Hisbollah auf Eindämmung und Deeskalation bedacht waren, indem sie die Verantwortung für die Gefechte auf palästinensische Zellen abschoben. Solange Ruhe herrsche, werde auch Israel sich zurückhalten, so die Botschaft aus Jerusalem.

Doch wird diese Ruhe halten? Grundsätzlich haben beide Seiten kein Interesse an einem militärischen Konflikt - die Hisbollah noch deutlich weniger als Israel. Ihre Legitimation als einzige bewaffnete und noch dazu der Armee überlegene Miliz im Libanon beruhte auf ihrem Widerstand gegen die Besatzung durch Israel. Inzwischen ist sie mehr als nur ein Staat im Staate - sie dominiert die libanesische Politik und wird daher auch vermehrt für die Missstände im Lande verantwortlich gemacht.

Reitet sie nun den Libanon in einen Konflikt, der das am Boden liegende Land ganz und gar zerstört, verliert sie jegliche Legitimität. Zudem ist ihrem Patron in Teheran - momentan - nicht daran gelegen. Für die israelische Regierung wäre ein Konflikt hoch riskant, hat sie doch in kurzer Zeit das Vertrauen zweier wichtiger Säulen verloren. Investoren ziehen massiv Kapital ab und Teile der Streitkräfte, besonders die Reservisten der Luftwaffe, drohen ob der geplanten Justizreform mit Streik. Die Kontrolle über ein gespaltenes Land mit einem kurzen Krieg gewinnen zu wollen wäre ein Spiel mit dem Feuer.

Doch auch wenn ein Konflikt in niemandes Interesse liegt, ist die Gefahr einer Eskalation nicht endgültig gebannt. Während Kassem Soleimani als Führer der Al-Quds-Brigaden die mit Iran verbundenen Milizen eher straff führte, erhielten sie nach dessen Ermordung größere Spielräume, um eigenständig zu agieren. Das ermöglicht strategische Ambiguität, erhöht aber auch das Risiko von Kurzschlusshandlungen. Ebenso bleibt fraglich, ob Regierungschef Netanjahu die radikalen Kräfte in seiner Koalition, die den Konflikt suchen, unter Kontrolle halten kann. Weiterhin ist intensive Mediation gefragt, um einen regionalen Konflikt zu vermeiden.



Andreas Böhm leitet das Kompetenzzentrum für Philanthropie an der Universität St. Gallen, sein Schwerpunkt liegt auf dem Nahen und Mittleren Osten.