Die Niederlande wählen nach dem Aus der Regierung von Mark Rutte ein neues Parlament. Im Rennen um Platz eins zeichnet sich ein Dreikampf ab.

Ex-EU-Kommissionsvize Frans Timmermans tritt für Rot-Grün an.

In den Niederlanden neigt sich mit der Parlamentswahl am Mittwoch eine Ära dem Ende zu. Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte zieht nach 13 Jahren an der Staatsspitze einen Schlussstrich unter seine Politkarriere. Länger im Amt ist innerhalb der Europäischen Union ...