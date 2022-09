Wer wird in Russland für den Einsatz in der Ukraine rekrutiert?

Die Teilmobilmachung betrifft zum Beispiel auch Arbeiter in staatlichen und staatsnahen Betrieben.

Russlands Präsident Wladimir Putin versicherte am Mittwoch, nur Reservisten sollten eingezogen werden, vor allem solche, die schon in den Streitkräften gedient hätten. Allerdings twitterte der oppositionelle Jurist Wjatscheslaw Gimadi, der entsprechende Erlass Putins erlaube es, die wehrtaugliche männliche Bevölkerung bis 50 (Unteroffiziere bis 60) Jahre nicht teilweise, sondern vollständig zu mobilisieren. "Das Verteidigungsministerium wird entscheiden, wen, woher und in welcher Zahl man an die Front schicken wird", schreibt der Bürgerrechtler Pawel Tschikow.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, man werde mit der Teilmobilisierung 300.000 Reservisten einberufen. Studenten würden nicht mobilisiert, zurzeit dienende Wehrpflichtige nicht an die Front geschickt. Laut Tschikow wird das Verteidigungsministerium für jede Region eine Einberufungsquote festlegen.

Das Portal meduza.io schreibt, auch staatliche und staatsnahe Unternehmen sollten Soldaten abstellen, etwa ein Prozent ihrer wehrpflichtigen Mitarbeiter. Militärexperte Viktor Litowkin sagt, die eingezogenen Reservisten würden in neu formierten Einheiten zusammengefasst und vorbereitet. "Sie werden individuelles Training durchlaufen, um ihre militärischen Fähigkeiten zu erneuern, und sie werden auch das gemeinsame Handeln in ihrem Truppenteil trainieren." Die nötige Anzahl an Offizieren würde ebenfalls eingezogen. Je nach dem militärischen Profil der Reservisten dauere ihre Vorbereitung ein bis drei Monate.

Andere Beobachter fürchten allerdings, es mangle an Reserveeinheiten, die über die nötige Kriegstechnik sowie kampferfahrene Ausbilder verfügten. Und es ist unklar, ob alle Einberufenen den Gestellungsbefehlen Folge leisten werden.