Westafrikanische Delegation im Niger eingetroffen

Im Niger ist am Samstag eine Delegation der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS eingetroffen. Sie soll sich um diplomatische Vermittlung mit den Militärs bemühen, die im Niger die Macht übernommen haben, wurde aus dem Umfeld der ECOWAS und des Ende Juli bei einem Staatsstreich gestürzten nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum verlautet. Die Delegation landete am Mittag in Nigers Hauptstadt Niamey.

Die ECOWAS hatte zuvor erklärt, eine Eingreiftruppe sei zum Einsatz im Niger bereit, es werde aber weiterhin eine "friedliche Lösung" angestrebt. Nach einem Treffen der ECOWAS-Militärchefs in Ghana sagte der Beauftragte für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, Abdel-Fatau Musah, am Freitag, die regionale Organisation sei "bereit, einzugreifen, sobald der Befehl erteilt wird". Das Datum für die militärische Intervention im Niger sei bereits festgelegt worden. Zugleich erklärte der ECOWAS-Beauftragte jedoch, dass am Samstag "möglicherweise" eine diplomatische Mission in den Niger geschickt werde, um "den friedlichen Weg zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung" weiter zu verfolgen. Sollte sich die Militärführung im Niger offen für eine friedliche Lösung zeigen, werde die ECOWAS auf ein militärisches Eingreifen verzichten, betonte er. Dies sei ohnehin nicht "die bevorzugte Option" der Staatengemeinschaft. Wie das nigrische Staatsfernsehen in der Nacht auf Freitag bekannt gegeben hatte, bereiteten sich Mali und Burkina Faso gemeinsam mit dem Niger auf eine Intervention vor. Die Militärstäbe der drei Länder hätten sich in der Hauptstadt Niamey getroffen und "konkrete Maßnahmen" beschlossen, falls sich ECOWAS für "die Ausbreitung eines Krieges" entscheide. Tatsächlich stellen sich hinsichtlich eines Einsatzes noch viele offene Fragen. In Nigeria müsste das Parlament erst einem Einsatz zustimmen. Vor allem in den an den Niger grenzenden Bundesstaaten gibt es großen Widerstand. Eine Intervention wäre auch in der Bevölkerung extrem unbeliebt. Auch in Ghana sperrt sich bisher das Parlament gegen eine Entsendung von Truppen. Die ECOWAS fordert nach dem Putsch vom 26. Juli im Niger eine Wiedereinsetzung der Verfassung und des entmachteten Präsidenten Mohamed Bazoum, der unter Hausarrest steht. Der Niger, ein Sahel-Staat mit rund 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und einer der ärmsten Bevölkerungen der Welt, war bis zu dem Putsch einer der letzten demokratischen Partner der USA und europäischer Staaten in der Sahelzone am südlichen Rand der Sahara.