Westbalkan-Länder treffen EU-Kollegen in Berlin

Die Innenminister der sechs Westbalkan-Staaten kommen am Donnerstag in Berlin mit Kolleginnen und Kollegen aus der EU zusammen. Am sogenannten Berlin-Prozess wird auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teilnehmen. Bei der Tagung geht es um eine stärkere Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration, Korruption und organisierte Kriminalität. Ziele sind laut Innenministerium die "Zusammenarbeit mit den Westbalkan-Staaten und die Integration der Region in die EU".

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Österreich ist durch Innenminister Karner vertreten