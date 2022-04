Westen liefert Ukraine auch schwere Waffen an die Ukraine

Der Westen will der Ukraine auch schwere Waffen im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen liefern. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz kündigte am Dienstag nach einer Videokonferenz mit westlichen Staats- und Regierungschefs an, dass man sich bei der Lieferung von Militärmaterial eng abstimme. Er verwies darauf, dass etwa die USA und die Niederlande nun auch Artillerie an die Ukraine liefern würden. Auch Belgien wird schwere Waffen an das kriegsgebeutelte Land liefern.

SN/APA/The White House/HANDOUT Biden bei einer Videokonferenz zum Ukraine-Krieg Anfang März