Westliche Kritik nach Verbot von Nawalny-Netzwerk

Das endgültige Verbot mehrerer Organisationen des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny in Russland hat in den USA und in Europa Kritik ausgelöst. Menschenrechtler beklagten am Donnerstag das Vorgehen der russischen Justiz gegen die Opposition als politisch motiviert. Erbost zeigte sich auch das Außenministerium in Wien. Für Nawalnys Unterstützer bedeutet die Einstufung als "extremistisch" zudem, dass sie bei der Parlamentswahl im Herbst nicht kandidieren dürfen.

SN/APA (AFP)/EVGENY FELDMAN Alexej Nawalny