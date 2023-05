WHO-Jahrestagung in Genf eröffnet

Krieg, Klimakrise und Corona bedrohen UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zufolge jahrzehntelange Errungenschaften im globalen Gesundheitswesen. "Der Fortschritt ist in Gefahr", sagte er am Sonntag in einer Videobotschaft zu Beginn der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Guterres und mehrere Spitzenpolitiker forderten Vorbereitungen auf kommende Pandemien und Maßnahmen, um eine leistbare Grundversorgung für alle Menschen auf der Welt sicherzustellen.

BILD: SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI WHO-Chef Tedros erlebt Jahresversammlung ohne Corona-Notstand