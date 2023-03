Wichtige Oppositionspartei verlässt Anti-Erdogan-Bündnis

Zwei Monate vor der Präsidentenwahl in der Türkei hat eine von sechs Oppositionsparteien ein Anti-Erdogan-Bündnis verlassen. Mit Bedauern habe man festgestellt, dass das Bündnis die Fähigkeit verloren habe, den Willen des Volkes widerzuspiegeln, sagte die Vorsitzende der Iyi-Partei, Meral Aksener, am Freitag. Iyi ist laut Umfragen die zweitstärkste Kraft in dem Bündnis, das erst am Vortag angekündigt hatte, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl geeinigt zu haben.

BILD: SN/APA/AFP/ADEM ALTAN Die Chefin der Iyi-Partei kündigte Austritt aus Oppositionsbündnis an