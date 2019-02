Wichtigste Netanyahu-Herausforderer schmieden Allianz

Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen in Israel haben die beiden wichtigsten Herausforderer von Regierungschef Benjamin Netanyahu ein Bündnis geschmiedet. Ex-Generalstabschef Benny Gantz und der Zentrumspolitiker Yair Lapid kündigten am Donnerstag die Bildung einer gemeinsamen Liste an. Im Falle eines Erfolgs bei der Wahl am 9. April wollen sie sich demnach im Amt des Regierungschefs abwechseln.

SN/APA (Archiv/AFP)/JACK GUEZ Gantz liegt in Umfragen auf dem zweiten Platz