Widerstand gegen die Pensionsreform: Sind die Franzosen faul?

Der Widerstand gegen die Pensionsreform in Frankreich wirft die Frage auf: Wie muss Arbeit sein, damit sie nicht nur als Last empfunden wird?

Mit Kalimero gegen die Rentenreform: In vielen französischen Städten wurde am Dienstag gestreikt.

Jean-Luc ist am Dienstag mit einem Bus aus einem Vorort nach Paris gekommen. Die Gewerkschaft CGT hat den Bus bereitgestellt. Da am nationalen Streiktag kaum S-Bahnen fuhren, hätte sich der Zugführer sonst nicht am Protest gegen die Pensionsreform der französischen Regierung beteiligen können. "Mich selbst betrifft sie nicht mehr, aber ich bin aus Solidarität mit den Jüngeren da", sagt der 56-Jährige. "Mein Ruhestand naht: Mit 60 ist Schicht im Schacht."

Die CGT ist eine der führenden Gewerkschaften Frankreichs. ...