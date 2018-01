Widerstand gegen Familienbeihilfe-Kürzung im EU-Parlament

Die Pläne der ÖVP-FPÖ-Regierung, die Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenshaltungskosten anzupassen, stoßen auf Widerstand im EU-Parlament. Die slowenische EU-Abgeordnete Romana Tomc nannte den Vorschlag "inakzeptabel". Sie will am Donnerstag gemeinsam mit Abgeordneten aus Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien die EU-Kommission damit befassen.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Slowenische EU-Mandatarin Romana Tomc nannte Vorschlag "inakzeptabel"