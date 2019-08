Widerstand gegen Johnsons Brexit-Pläne im Parlament wächst

Im britischen Parlament wächst der Widerstand gegen Pläne von Premierminister Boris Johnson für einen Brexit ohne Vertrag. Er werde dafür kämpfen, dass das Parlament auf alle Fälle an den Entscheidungen beteiligt werde, kündigte Parlamentssprecher John Bercow in einem Interview mit der Zeitung "Telegraph" vom Mittwoch an.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Johnson will den Brexit - ob mit Vertrag oder ohne - durchziehen