Wie China zu einem Hafen in Sri Lanka kam

Der Inselstaat im Indischen Ozean hat einen Machtkampf hinter sich. Hohe Schulden und neue Abhängigkeiten aber bleiben.

Den Machtkampf in Sri Lanka hat Ranil Wickremesinghe erst einmal gewonnen. Nachdem ihn Präsident Maithripala Sirisena 51 Tage zuvor überraschend entlassen hatte, wurde er Mitte Dezember wieder als Premier vereidigt.

Die gut sieben Wochen dazwischen waren das reinste Chaos. Sirisena löste das Parlament auf und setzte eine vorgezogene Wahl an, der Oberste Gerichtshof erklärte das aber für verfassungswidrig. Wickremesinghe erkannte seine Absetzung nicht an und blieb in der Residenz des Premiers, obwohl Sirisena Ex-Präsidenten Mahinda Rajapaksa zum neuen Premierminister ernannt hatte. Im Parlament prügelten sich Abgeordnete, bewarfen einander mit Stühlen, Büchern und Chilipulver. Sri Lanka hatte zwei Premiers, aber keine Regierung.