Wie Deutschland Skifahrer kontrollieren will

Geschlossene Grenzen soll es nicht geben. Bayern will es seinen Bürgern aber durch rigorose Maßnahmen bei der Rückkehr verleiden, nach Österreich zum Skifahren zu kommen.

Das "Ischgl-Trauma" steckt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch immer tief in den Knochen. Er fürchtet sich vor Rückkehrern aus den Skigebieten in Österreich, die das Coronavirus in den Freistaat einschleppen. Die Folgen könnten verheerend sein, befürchtet Söder. Ein härterer Lockdown, überlastete Spitäler, steigende Todeszahlen? Der CSU-Chef ist quasi Wortführer bei der Debatte um die Öffnung der Skigebiete.

Der 53-Jährige legt sich ins Zeug wie kaum ein anderer deutscher Spitzenpolitiker, damit die Skigebiete in den Alpenregionen über die Weihnachtstage ...