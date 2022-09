Wie die Welt vor 60 Jahren einen Atomkrieg verhindert hat

Die Kubakrise, die Machenschaften der CIA und das drohende Ende der Welt. Wenn Supermächte ihre (nuklearen) Muskeln spielen lassen, erzittert die Welt. Vor 60 Jahren konnte ein Atomkrieg in letzter Minute verhindert werden.

Sicher war es kein leichtes Erbe, das US-Präsident John F. Kennedy im Jänner 1961 antrat: Der kubanische Regierungschef Fidel Castro hatte bereits seinem Vorgänger, Dwight D. Eisenhower, Kopfschmerzen bereitet. "Anfänglich mehr ein Aufständischer denn ein Kommunist" (Odd Arne Westad), hatte er jahrelang den diktatorisch agierenden Staatspräsidenten Fulgencio Batista bekämpft und war am 2. Jänner 1959 in Havanna eingezogen. Zuerst wurde Castro selbst in den USA von vielen bejubelt und trat u. a. in der "Tonight Show" auf. Doch die Beziehungen kühlten ...