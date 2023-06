Wie ein Deutscher im Flutgebiet Leben rettet

Patrick Münz tut in Cherson, was er kann, um das Leid der Menschen zu lindern - auch wenn er dadurch immer wieder unter Beschuss gerät.

Patrick Münz <Schriftwechsel14>ist 29 Jahre alt und arbeitet für die NGO Leave Noone Behind. Auch, wenn ihn das häufig in Gefahr bringt. </Schriftwechsel14>

Patrick Münz von der deutschen Hilfsorganisation Leave No One Behind verteilt Trinkwasser und andere Güter in den Flutgebieten der Südukraine.

Herr Münz, wie sieht es derzeit in Cherson aus? Patrick Münz: Die Wasserpegel fallen inzwischen in der Stadt. Die Bewohner der Stadt sind erschöpft. Sie haben seit Kriegsbeginn ja nur Furchtbares erlebt. Erst die schlimme Besatzungszeit unter den Russen, dann nach der Befreiung im November den regelmäßigen Beschuss und jetzt die Flut. Das ist wirklich unglaublich. Die Versorgung ...