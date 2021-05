Wie erklären Israelis ihren Kindern den Nahost-Konflikt?

Wenn Kinder mit ihren Eltern in Schutzräumen ausharren, bis ein Raketenalarm endet, kommen Fragen. Für Katharina Höftmann Ciobotaru gehören sie zum Alltag.

Katharina Höftmann Ciobotaru wurde in Deutschland geboren. Die 36-jährige Schriftstellerin lebt seit elf Jahren in Tel Aviv.

Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen? Katharina Höftmann Ciobotaru: Gerade hatte ich gar keine Zeit dazu. Wir hatten vor 15 Minuten Raketenalarm. Wir sind mit zwei Kindern zu Hause und teilen uns hier zwischen Arbeit und Kinderbetreuung auf. Wir sind sofort in den Bunkerraum gegangen. Es ist heute der erste Alarm am Tag, die anderen waren alle in ...