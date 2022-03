Wie EU-Länder die Teuerung abfedern

Die nationalen Maßnahmen reichen von Energieschecks über eingefrorene Preise bis zu Steuersenkungen.

Die Spritpreise sind mit der russischen Invasion in der Ukraine stark gestiegen, die Strompreise schon Monate zuvor. Bereits im Oktober machte die EU-Kommission daher Vorschläge, wie die Mitgliedsstaaten Teuerungen im Rahmen der gemeinsamen Regeln abfedern können. Zu beachten sind dabei beispielsweise gemeinsame Mindestsätze bei Steuern.

Einige Länder ergreifen längst Maßnahmen aus dem Vorschlagskatalog der EU-Kommission - und werden auch selbst kreativ, um die Preissteigerungen auszugleichen.

Soforthilfe

Die einfachste und am schnellsten umzusetzende Maßnahme sind direkte Zahlungen an Verbraucher, die besonders stark von den Teuerungen getroffen werden. Geringverdiener etwa können Rabatte auf Stromrechnungen bekommen oder höhere Heizkostenzuschüsse. Geschehen ist das in vielen EU-Staaten, etwa in Schweden, wo das Wohngeld für Familien angestiegen ist, oder in Deutschland, wo bestehende Heizkostenzuschüsse verdoppelt wurden.

In Frankreich bekamen Geringverdiener Energieschecks und Inflationsausgleichsrabatte im Wert von jeweils 100 Euro ausgestellt. Außerdem wird es ab 1. April für vier Monate einen Rabatt von 15 Cent pro Liter auf Kraftstoffe geben, die Gutschrift gibt es direkt an der Tankstellenkasse oder über die Bankomatkarte refundiert.

In Polen bekommen fünf Millionen einkommensschwache Haushalte eine Finanzhilfe, um den Preisanstieg bei Lebensmitteln auszugleichen. Beschlossen wurde diese Maßnahme noch vor dem Krieg. Die Regierung in Warschau hat im November unter dem Titel "Anti-Inflation-Schutzschild" bereits ein Maßnahmenpaket geschnürt.

Steuersenkung

Mehrere EU-Länder haben zuletzt die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt, oder das zumindest für die nahe Zukunft angekündigt. In Irland beispielsweise sinkt der Steuersatz bei Benzin um 20 Cent, bei Diesel um 15 Cent auf jeweils nur mehr 8 Prozent - der niedrigste Satz, den die gemeinsamen EU-Vorgaben erlauben. Die Maßnahme gilt vorerst bis Ende August. Schweden will die Steuersätze gleich bis Ende Oktober (und ab 1. Juni) auf den in der EU vorgeschriebenen Mindestwert senken, die Schweden ersparen sich damit etwa 12 Cent pro Liter.

Belgien und die Niederlande haben nicht nur die Steuer auf Benzin und Diesel gesenkt, sondern auch die Mehrwertsteuer auf Erdgas, Strom und Heizenergie. In den Niederlanden schlägt sich das für einen durchschnittlichen Haushalt mit 140 Ersparnis im Halbjahr bei der Energieabrechnung zu Buche.

Auch Italien hat, bereits vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine, die Steuern auf Strom und Gas gesenkt, genauso wie die Nationalregierung in Spanien. Dort gilt diese Maßnahme schon seit vergangenem Jahr, sie läuft Ende April aus, dürfte angesichts der aktuellen Krise aber verlängert werden.

Das ebenfalls schon im Herbst beschlossene "Anti-Inflation-Schutzschild" in Polen beinhaltet auch eine Mehrwertsteuer-Maßnahme. Diese wurde auf Gas zur Gänze gestrichen, ebenso auf alle Grundnahrungsmittel und Düngemittel.

Höchstpreise

Um zumindest weitere Steigerungen zu vermeiden, haben mehrere EU-Regierungen Preise auf einem bestimmten Niveau eingefroren. Ungarn und Slowenien taten dies beispielsweise an den Tankstellen. In Slowenien ist vorerst für 30 Tage der Höchstpreis für Benzin auf 1,503 Euro pro Liter begrenzt worden, von Diesel auf 1,541 Euro pro Liter.

Frankreich hat wiederum die Gaspreise eingefroren und den Deckel beim Anstieg der Strompreise bei 4 Prozent eingezogen.

Gewinne besteuern

Die italienische Regierung will zusätzliche Gewinne von Energieunternehmen besteuern. Herangezogen werden die Gewinne der vergangenen sechs Monate. Alles, was über dem Vergleichswert des selben Zeitraums im Vorjahr liegt, wird mit 10 Prozent besteuert. Diese Einnahmen will der Staat in ein Maßnahmenpaket zur Abfederung der Teuerungen stecken.