Wie Europas Kohlehunger Kolumbien in die Bredouille bringt

Kolumbiens neue Regierung will weg von Kohle und Öl. Doch auf der Suche nach Alternativen zu russischen Energieträgern setzt vor allem Deutschland auf Steinkohle aus dem südamerikanischen Land. Das geht auch auf Kosten indigener Völker.

Russlands Krieg in der Ukraine bringt auch die Politik im fernen Kolumbien durcheinander. Auf der Suche nach Alternativen für die russischen Energieträger blicken europäische Staaten und vor allem Deutschland besonders genau auf das südamerikanische Land. Kolumbien gehört weltweit zu den zehn größten Exporteuren von Steinkohle - und Deutschland ist ein eifriger Abnehmer. Vergangenes Jahr deckte die Bundesrepublik dort 5,5 Prozent ihrer Importe. Und in diesem Jahr steigen die deutschen Einkäufe deutlich an.

Aber der künftige Präsident Gustavo Petro, ...