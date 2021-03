Wie fair ist der Impfstoff weltweit verteilt?

Die Impfstoffinitiative Covax hat zum Ziel, ärmere Länder mit Coronaimpfstoff zu versorgen. Viele Länder haben ihre Unterstützung angekündigt. Doch die Realität sieht anders aus.

Die Welt ist geteilt. Während in reichen Ländern wie den USA, Großbritannien oder auch Israel das Impfen dank viel Geld rasch vorangeht, haben manche Staaten in Afrika noch keine einzige Coronaimpfdose bekommen. Wie zum Beispiel Kamerun, Namibia oder Niger. In den USA wurden dagegen schon mehr als 130 Millionen Coronaimpfungen vorgenommen. Das sind rund ein Viertel des weltweit vergebenen Covid-19-Impfstoffs von knapp 489 Millionen Dosen.

Die Impfstoff-Kluft zwischen armen und reichen Ländern soll Covax schließen. Covax - kurz ...