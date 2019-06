In Deutschland nehmen rechte Gewalttaten zu. Der Fall Lübcke macht deutlich: Das Land hat ein Problem mit dem Rechtsextremismus.

Mit dem Mord an den CDUPolitiker Walter Lübcke hat der Rechtsterror in Deutschland eine neue Dimension erreicht. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein Politiker gezielt von einem Rechtsextremisten erschossen. Wie groß ist die Gefahr von Rechts-außen?

