Wie geht es im Krieg in der Ukraine weiter?

Für das Frühjahr plant die Ukraine eine Großoffensive. Doch die Pentagon-Leaks haben die Erwartungen daran gedämpft.

Es läuft nicht gut für die Ukraine. Die angekündigte Frühjahrsoffensive scheint bereits gescheitert zu sein, bevor sie überhaupt begonnen hat. Weil es weiter an Waffen mangelt, an Munition und Soldaten. Das zumindest ist der Eindruck, der sich seit Tagen verstärkt. Seit im Internet US-Geheimpapiere zum russischen Angriffskrieg aufgetaucht sind. Die sogenannten Pentagon-Leaks schüren die Zweifel an den Fähigkeiten der Verteidiger, das militärische Patt des Winters zu überwinden. Kiew werde seine Ziele vermutlich "weit verfehlen", lautet eine Kernaussage in den durchgestochenen Dokumenten. Demnach gehen die USA und ihre Nato-Verbündeten nicht davon aus, dass die Ukraine in großem Stil russisch besetzte Gebiete zurückerobern kann.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass westliche Fachleute selbst die kühnsten Szenarien für realistisch hielten oder wenigstens für denkbar: einen ukrainischen Durchbruch von Saporischschja über Melitopol zum Asowschen Meer, Angriffe auf die Krim, einen erfolgreichen Gegenschlag bei Bachmut. Am Ende werde die russische Armee nach zu vielen Niederlagen womöglich kollabieren. Besonders in Deutschland waren sogar Stimmen zu hören, die mahnten, man müsse die Führung in Kiew im Zweifel stoppen. Bevor der russische Präsident Wladimir Putin keinen anderen Ausweg mehr sehe als Atomwaffen einzusetzen. Und nun plötzlich dieser Tenor: Die ukrainischen Hoffnungen auf Befreiung sind wohl doch nur überschießende Blütenträume des beginnenden Frühlings.

Erstaunlich an diesem Umschwung in der westlichen Wahrnehmung ist vor allem, dass sich die faktische Lage durch das US-Datenleck wenig bis gar nicht verändert hat. Die Führung in Kiew wird ihre operativen Pläne im Detail nachbessern müssen, weil der Gegner aus den Dokumenten gewisse Rückschlüsse ziehen kann. Aber sonst? Dass es der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf an Menschen und Material mangelt, ist seit dem ersten Kriegstag bekannt. Hinzu kommen die offensichtlichen Folgen der Abnutzungsschlachten des Winters. "Man muss ja nur mitzählen, sich die Stärke der ukrainischen Armee ansehen und die Schätzungen der Verluste", sagt der Münchner Militärexperte Carlo Masala. Auch die Frage, wie mobilisierungsfähig die Ukraine noch ist, stelle sich nicht erst seit den Pentagon-Leaks.

Masala hegt deshalb auch keinen Zweifel, dass die Frühjahrsoffensive kommen wird. Das sieht der Wiener Militärexperte Markus Reisner genauso. Die Ukraine müsse zwingend eine Angriffswelle losbrechen, um den andauernden Stellungskrieg zu überwinden. Andernfalls bleibe die russische Artillerie mindestens um den Faktor 6:1 überlegen. "Die Sorge, dass der Ukraine die Soldaten ausgehen, ist berechtigt", sagt Reisner.

Die Zeit arbeitet daher für die russische Armee und damit für Putin. Das gilt auch für die aktuelle Lage an der Front. Je länger die Führung in Kiew mit dem Angriffsbefehl wartet, desto besser kann sich der Gegner vorbereiten. Bleibt die Frage: Warum hat die Offensive dort nicht schon begonnen? Schließlich sind die lang ersehnten westlichen Kampfpanzer vor Ostern in der Ukraine eingetroffen und dürften mittlerweile einsatzbereit sein. Militärexperte Reisner verweist auf das hohe Gewicht der deutschen "Leopard 2" und der britischen "Challenger". Solange an der Front die berüchtigte Schlammperiode mit ihren extrem tiefen Böden anhalte, sei die Gefahr zu groß, dass die westlichen Panzer stecken bleiben. Deren wichtigster Vorteil ist im Vergleich zu den russischen Systemen die hohe Dynamik.

Deswegen sei der richtige Zeitpunkt für den Beginn der Offensive entscheidend, sagt Reisner. Wenn der Angriffsbefehl komme, müsse alles extrem schnell gehen. Folgt man den Ausführungen des Gardekommandanten, wird sich das Gesicht des Krieges in den kommenden Wochen radikal verändern. Die Ukraine wird mit den hoch beweglichen Verbänden, die sie um die westlichen Kampfpanzer formiert, versuchen, Schwerpunkte zu bilden und an einer oder zwei Stellen der Front Durchbrüche zu erzielen. Ausgang offen.