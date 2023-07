Wie geht es nach dem vorläufigen Ende des Getreideabkommens weiter?

Die Ukraine will trotz des Auslaufens des Getreideabkommens weiterhin Getreide über das Schwarze Meer exportieren. Moskau liefert keine Sicherheitsgarantien und rasselt mit dem Säbel.

Der frühe Dienstagmorgen war ein schwerer Tag für den Hafen von Odessa. In der ersten Nacht des von Moskau aufgekündigten Getreideabkommens schickte die russische Armee 21 Drohnen und sechs Raketen ins Stadt- und Hafengebiet. Die meisten von ihnen konnten abgeschossen werden, doch ein paar Drohnen zerstörten wichtige, zivile Hafen-Infrastruktur. "Das war unsere Rache für die Krim-Brücke", hieß es am Dienstagmittag im Kreml.

Der ukrainische Geheimdienst hatte am Vortag zusammen mit der Marine die 19 Kilometer lange Krim-Brücke bei Kertsch schwer beschädigt und dabei ein russisches Ehepaar in einem Auto getötet. In Odessa starb in der Nacht auf Dienstag ein Mann wegen herunterfallender Trümmer im Bett. Auf lange Sicht schwerer wiegt allerdings die Tatsache, dass Russland seine Sicherheitsgarantien für ukrainischen Getreide- und Agrarhandelsschiffe zurückzog.

"Russland nimmt die Ärmsten in Geiselhaft"

Knapp über 1000 Handelsschiffe haben in den vergangen zwölf Monaten die drei noch von Kiew kontrollierten Schwarzmeerhäfen Tschornomorsk, Odessa und Juschne verlassen und 33 Millionen Tonnen Getreide in 45 Länder exportiert. Sie trugen dabei alleine in den ersten fünf Monaten von 2023 zu etwa zwei Dritteln des ukrainischen Exporterlöses bei. Diese Einnahmen sind für das Land im Abwehrkrieg gegen Russland besonders wichtig.

24 Prozent des ukrainischen Getreide- und Ölfrüchteausfuhren, darunter vor allem Sonnenblumenkerne, gelangten in besonders arme Länder. Nach der einseitigen russischen Aufkündigung des im Juli 2022 von der Türkei und der UN vermittelten Abkommens ist die Kritik an Moskau groß. "Russland nimmt die Ärmsten in Geiselhaft", hieß es in Brüssel. Moskau dagegen versprach, das Abkommen sofort wieder in Kraft zu setzen, wenn die russischen Bedingungen erfüllt würden.

Vor allem der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte bis zuletzt mit Moskau um eine Verlängerung gepokert. Doch Moskau forderte von der EU eine Wiederangliederung ans Zahlungssysteme SWIFT für die staatliche russische Landwirtschaftsbank, mehr Düngemittel- und Agrarexporte sowie Importerlaubnisse für Landwirtschaftsmaschinen, die unter Embargos fallen. Kompromissvorschläge lehnte der Kreml ab.

Lebensmittelpreise werden weiter steigen

Nun wird wieder mit höheren Getreidepreisen gerechnet. Bereits nach der Moskauer Ankündigung, das Abkommen auf Eis zu legen, stiegen die Preise um drei Prozent. Insgesamt wird mit einem Anstieg der Lebensmittelpreise um etwa einen Viertel gerechnet. "Russland sollte aufhören, mit dem Hunger in der Welt zu spielen", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Kiew hat vorgeschlagen, das Getreideabkommen einfach ohne russische Sicherheitsgarantien weiterlaufen zu lassen. Wie das gehen soll, ließ Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj indes in seiner Ansprache in der Nacht zum Dienstag offen. Putin-Sprecher Dmitri Peskow kommentierte diesen Vorschlag am Dienstagmittag mit Verweisen auf die "großen Sicherheitsrisiken" in dem Gebiet in "unmittelbarer Kriegsnähe". Der Kreml schloss damit nicht aus, dass ukrainische Handelsschiffe in Zukunft beschossen werden könnten.

Allerdings hat die Ukraine ihre Agrar-Exportrouten nach dem russischen Angriff im Februar 2022 geändert. Gingen früher fast alle Agrarerzeugnisse übers Schwarze Meer in die Welt, werden heute 70 Prozent über die Donau oder den Landweg exportiert. Die ukrainischen Donauhäfen Ismail und Reni, der Moldawische Hafen Giurgiulesti und der rumänische Hafen Galati sind allesamt zu wichtigen Umschlagplätzen geworden. Viel Getreide wird auch mit der Bahn über Ungarn, die Slowakei und vor allem Polen und dort über den Ostseehafen Danzig exportiert.