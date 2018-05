Wie Hamburg Dieselfahrer ausbremst

Als erste Großstadt macht Hamburg ernst: Ab Donnerstag müssen einige Dieselfahrer zwei Straßenabschnitte meiden - oder zahlen.

In Hamburg treten ab Donnerstag deutschlandweit erstmals Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Kraft. Die Hansestadt will damit die Stickoxidbelastung an zwei besonders betroffenen Straßenabschnitten senken. Die Maßnahme ist umstritten, weil ein Ausweichen der betroffenen Fahrzeuge in die umliegenden Straßen befürchtet wird. Der ADAC lehnt die Fahrverbote generell ab. Damit würden die Autofahrer für die Fehler der Industrie und die Versäumnisse der Politik zur Verantwortung gezogen, hieß es. Zudem seien sie kaum praktikabel umzusetzen. "Sie sehen einem Auto von außen eben nicht an, ob es die Euro 5 oder 6 erfüllt." Der Autoclub forderte eine sofortige Hardware-Nachrüstung der vom Abgasskandal betroffenen Autos. Was sich für Autofahrer in Hamburg künftig ändert: