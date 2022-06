Es wird wieder gezündelt: Wie hoch ist die Gefahr durch Atomwaffen?

Die Welt rüstet auf - auch atomar. Warum die Lage heute riskanter ist als noch zu Zeiten des Kalten Kriegs.

Mit Atomwaffen zu drohen ist wieder salonfähig geworden. Und das nicht erst, seitdem Russlands Präsident Wladimir Putin wenige Tage nach Beginn des Kriegs in der Ukraine seine Atomwaffen "in Alarmbereitschaft" gesetzt hat. Wie hoch ist die nukleare Gefahr wirklich? Und gibt es überhaupt die Aussicht auf eine Welt, die frei von Atomwaffen ist? Ja, meint Nadja Schmidt, Direktorin der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen (ICAN) in Österreich, die Frage sei nur: "Wie ist der Weg dorthin?"

