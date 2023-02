Wie in Brüssel ein Klima-Sozialfonds zustande kam

Klimaschutz: Dreckig wird teuer. Sauber wird billig. Das trifft bald auch Verkehr und Gebäude.

Die großen Linien stehen fest. Mit dem Paket "Fit for 55" soll der Ausstoß von Klimagasen in der Europäischen Union bis 2030 um mindestens 55 Prozent sinken. Geklärt ist auch, wie dies gelingen soll: Europa setzt auf den Preis. Der Ausstoß von CO2 soll schrittweise so teuer werden, dass die Wirtschaft - und in der Folge die Konsumenten - lieber auf saubere Technologien umschwenken.

Es ist eine Schubumkehr. Bisher ist billig, was dreckig ist. Künftig soll billig sein, ...