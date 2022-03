Wie in China über den Krieg in der Ukraine berichtet wird

Peking bleibt in der Propaganda Moskau treu: In den Staatsmedien darf der Begriff "Invasion" nicht verwendet werden.

Wer hat Schuld an dem Krieg in der Ukraine? Wenn es nach den Nutzerinnen und Nutzern von Weibo - dem chinesischen Pendant zu Twitter - geht, fällt die Antwort eindeutig aus: die Vereinigten Staaten. Nur eine Minderheit sieht Russland als Kriegstreiber.

Die Weibo-Umfrage zeigt, welches Narrativ in den chinesischen Medien bezüglich des Kriegs in der Ukraine vorherrscht: "Auch wenn die offizielle Linie der chinesischen Regierung sehr vage bleibt, herrscht in den Staatsmedien ein prorussisches und antiamerikanisches Narrativ vor", ...