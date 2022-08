Wie isoliert ist Putin?

Widersprüchliche Welt: Russland verübt horrende Kriegsverbrechen. Aber der Kriegsherr ist kein Paria geworden.

Russlands Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine müsste die ganze Welt empören. In der UNO haben zwar viele Staaten den russischen Angriffskrieg verurteilt, aber längst nicht alle. Zudem lehnen die meisten Staaten Sanktionen gegen Russland ab. Der Kriegstreiber Wladimir Putin und sein Land sind also international nicht in die Isolation geraten, wie es in Washington und Brüssel heißt. Konsterniert müssen US-Amerikaner und Europäer vielmehr zur Kenntnis nehmen, dass sich ein Großteil des globalen Südens ihrer Haltung zu Russlands Ukraine-Krieg nicht angeschlossen hat, ...