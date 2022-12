Wie Italien die Rettungsschiffe ausmanövrieren will

Der Zustrom hat 2022 deutlich zugenommen. Die Rechtsregierung in Rom droht NGOs nun mit einer harten Maßnahme.

Es ist erst gut einen Monat her, als die neue italienische Rechtsregierung die Schiffe der Hilfsorganisationen im Mittelmeer tagelang warten ließ, bevor die Genehmigung zur Hafeneinfahrt gegeben wurde. An diesem Wochenende ging alles plötzlich sehr schnell. Die italienischen Behörden meldeten sich selbst bei den Nichtregierungsorganisationen und wiesen den Kapitänen Häfen zu, in denen die vor Libyen aufgelesenen Migranten von Bord gehen konnten.

Italien hat seine Strategie im Umgang mit den NGOs im Mittelmeer geändert. Die ungeliebten Hilfsorganisationen werden ...