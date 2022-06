Wie kann die Ukraine wieder aufgebaut werden?

Für den Wiederaufbau der Ukraine brauche es einen neuen Marshallplan, sagen Politiker und Experten. Aber taugt das Modell, das der US-Außenminister George C. Marshall vor 75 Jahren vorschlug, auch heute noch?

Während in der Ukraine noch gekämpft wird, beschäftigt sich die Politik in Europa bereits mit der Zeit danach - und mit der Frage: Wie kann der Wiederaufbau des von Russland überfallenen Landes erfolgen - und wer bezahlt dafür?

Anfang Juli werden Vertreterinnen und Vertreter von rund 40 Staaten bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano erwartet. Schon im Vorfeld der Konferenz wurde ein "Marshallplan für die Ukraine" gefordert - in Anlehnung an das Wirtschaftsförderungsprogramm der USA für Europa nach dem ...