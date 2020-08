Wie kann ein Neustart für den Libanon aussehen?

Wirtschaftskrise, Coronakrise und nun die Katastrophe: Der Libanon steht am Abgrund. Doch was muss sich ändern, damit der Staat wieder auf die Beine kommt? Malte Gaier leitet das Büro der Konrad Adenauer Stiftung in Beirut. Er sieht tagtäglich welche Reformen im Land nötig wären.

SN/AP Die Häuser rund um den Hafen von Beirut sind größtenteils zerstört.