Wie Kiew der Finsternis trotzt

450.000 Haushalte in Kiew haben keinen Strom, stundenweise versinkt die ganze Stadt in Dunkelheit. Die Menschen besuchen Lokale bei Kerzenschein.

Nicht nur die Nacht ist finster, sondern der ganze Innenstadtbezirk. Leuchtende Handydisplays verbreiten sich wie ein Schwarm von Glühwürmchen in alle Richtungen. Sich zu orientieren fällt ohne Straßenbeleuchtung schwer.

Häuserblocks mit bis zu zwanzig Stockwerken ragen wie finstere Stalagmiten in die Höhe. Es bleibt der Vorstellung überlassen, wie Bewohner mit Taschenlampen in den Treppenhäusern Stufe um Stufe in die Höhe steigen oder im schlimmsten Fall im Lift stecken. Fotos von Überlebenspaketen mit Wasserflaschen und Keksen in Aufzügen machen ...