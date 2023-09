Wie lebt man als Korrespondent in China, Herr Dollinger?

SN-Korrespondent Josef Dollinger hat China pandemiebedingt vier Jahre nicht verlassen. Jetzt ist er in Österreich, am Freitag besuchte er die SN. Ein Videogespräch mit Weltpolitik-Ressortleiterin Gudrun Doringer über die Herausforderung, in China zu leben und zu arbeiten.

Aus seiner Sakkotasche lugen Essstäbchen. Josef Dollinger ist es nach vier Jahren in China nicht mehr gewohnt, mit Besteck zu essen. "Aber es wird wieder", sagt er bei seinem Besuch in der SN-Redaktion. Als Journalist in China zu arbeiten bedeutet Überwachung, die Zeichen zu deuten und - bei kritischer Berichterstattung - auf einen Tee eingeladen zu werden.